"Челси" не смог победить "Астон Виллу"

Команда Фрэнка Лэмпарда не смогла победить. Фото: REUTERS

В матче 16-го тура АПЛ "Челси" дома сыграл вничью с "Астон Виллой" - 1: 1.

1-й тайм прошел с преимуществом хозяев поля. "Челси" доминировал на поле и имел свои моменты, но смог забить только 1 раз. Под конец тайма Оливье Жиру в падении головой замкнул фланговый прострел.

"Астон Вилла" отыгралась в начале 2-го тайма усилиями Анвара Эль-Гази. Хозяева пытались вырвать победу, но не смогли дожать соперника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моуринью не может выиграть 4-й подряд матч в АПЛ

"Челси" с 26 очками идет на 6-м месте АПЛ, уступая "Астон Вилле" по дополнительным показателям. В следующем туре АПЛ "Челси" 3 января дома примет "Манчестер Сити".