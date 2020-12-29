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вторник, 29 декабря 2020 09:10

"Челси" не смог победить "Астон Виллу"

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&quot;Челси&quot; не смог победить &quot;Астон Виллу&quot;
Команда Фрэнка Лэмпарда не смогла победить. Фото: REUTERS

В матче 16-го тура АПЛ "Челси" дома сыграл вничью с "Астон Виллой" - 1: 1.

1-й тайм прошел с преимуществом хозяев поля. "Челси" доминировал на поле и имел свои моменты, но смог забить только 1 раз. Под конец тайма Оливье Жиру в падении головой замкнул фланговый прострел.

"Астон Вилла" отыгралась в начале 2-го тайма усилиями Анвара Эль-Гази. Хозяева пытались вырвать победу, но не смогли дожать соперника.

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"Челси" с 26 очками идет на 6-м месте АПЛ, уступая "Астон Вилле" по дополнительным показателям. В следующем туре АПЛ "Челси" 3 января дома примет "Манчестер Сити".

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