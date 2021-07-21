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среда, 21 июля 2021 11:27

"Челси" начал переговоры с Левандовским

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&quot;Челси&quot; начал переговоры с Левандовским
Роберт Левандовски выигрывал Лигу чемпионв в 2020 году. Фото: Reuters

Нападающий "Баварии" и сборной Польши 32-летний Роберт Левандовски может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, лондонский клуб уже связался с агентом футболиста Пини Захави. Сторона Роберта считает интересными условия, которые "Челси" готов предложить. При этом синие по-прежнему видят в поляке альтернативу форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

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В прошлом сезоне Левандовски принял участие в 40 встречах за "Баварию" во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

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