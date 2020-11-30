"Челси" и "Тоттенхэм" не смогли выявить сильнейшего в центральном матче 10 тура АПЛ

Жозе Моуриньо заменил на посту главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттионо. Фото: рейтер

В центральном матче 10-го тура АПЛ "Челси" дома не смог победить "Тоттенхэм" - 0:0.

В матче решалась судьба первого места в турнирной таблице. Хозяев устраивала только победа, гостям достаточно было сыграть и вничью.

В начале матча Тимо Вернер забил гол, но его отменили из-за офсайда. Хозяева поля атаковали больше позиционно, а "шпоры" надеялись на быстрые контратаки. Каждая из команд имела свои моменты, но никто так и не смог забить.

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Теперь команда Жозе Моуриньо делит первую строчку с "Ливерпулем" имея в своем активе по 21 очку. "Челси" с 19 очками на 3 месте.