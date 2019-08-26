Бывший звездный игрок "Динамо" отметился голом в Италии

Мигель Велозу играл за "Динамо" 4 сезона

Капитан "Вероны" Мигель Велозу не утратил навыки шикарно пробивать штрафные удары.

В первом туре чемпионата Италии "Верона" на своем поле принимала "Болонью". Хозяев на поле с капитанской повязкой вывел экс-игрок "Динамо" Мигель Велозу.

На 37 минуте матча португалец сделал счет 1: 1 ударом со штрафного. Велозу сильно и точно пробил в ближнюю "девятку", перебросив необычную стенку, снизу которой лежал игрок соперника. Вратарь шансов отразить удар не имел.

Мигелу Велозу не помешал даже лежащий за стенкой Кингсли. Штрафной, как в лучшие времена. pic.twitter.com/q0ry9Cov2L — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 25 августа 2019 г.

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Португальский полузащитник выступал за "Динамо" в течение 2012-2016-х годов. За это время футболист сыграл 127 матчей, забил 14 голов и отдал 20 результативных передач.