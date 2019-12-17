Бывший вратарь сборной Испании отказался возглавить "Карпаты"

Андрес Палоп выиграл Евро-2008 вместе со сборной Испании. Фото: АС

Известный бывший испанский голкипер Андрес Палоп мог поработать в Украине. Специалист получал предложение стать главным тренером львовских "Карпат".

46-летний Палоп, известный по выступлениям за "Севилью", "Валенсию" и сборную "Испании", мог возглавить "Карпаты". Соответствующее предложение испанец получал от бывшего вице-президента "зелено-белых" Олега Смалийчука, информирует "Sport.ua"

Обладатель Европа-2008 Канисарес отверг такой вариант по семейным обстоятельствам. Заметим, тренерская карьера Палопа пока не слишком впечатляет - он работал только в "Алькояно" и "Ибице".

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"Карпаты" провалили осеннюю часть УПЛ 2019/20. Львовяне набрали лишь 11 очков и занимают последнее место.