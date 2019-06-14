Бывший вратарь "Динамо" встал на защиту футболистов, которые едут играть в Россию

Рыбка считает, что футболисты просто зарабатывают в России

Бывший вратарь киевского "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка поделился мнением об украинских футболистов, выступающих в чемпионате России.

Рыбка заявил, что на данный момент не поехал бы играть в Россию, поскольку на украинском, которые туда едут, выливается много грязи.

Также вратарь стал на защиту украинских футболистов, которые все же решились поехать в Россию и были раскритикованы за свой выбор.

Если бы какой-то такой топ-клуб меня позвал, я бы 25 раз все переварил и посоветовался. После перехода Евгения Селезнева в "Кубань" пошли эти слова, мол, поехал семью кормить. В любом случае это мой заработок и моя карьера. Почему я не могу поехать зарабатывать, чтобы моя семья хорошо жила и отдыхала в хороших отелях?

Я здесь должен зарабатывать тысячу долларов, а там могу двадцать. Сейчас я не знаю. Скорее всего, не поехал бы. Но на защиту игроков, которые играют в России, хочу сказать, что у каждого есть своя семья. Мы ничего больше не умеем, это наш непосредственный заработок", - заявил Рыбка.

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Александр Рыбка - 32-летний украинский вратарь, в Украине выступал за "Динамо", "Шахтер" и "Оболонь" и сборную Украины. В Турции украинец защищал цвета "Карабюкспора" и "Афжет Афьонспора". Сейчас Рыбка играет за азербайджанский клуб "Сабаил".