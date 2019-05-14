Бывший тренер сборной Франции может возглавить "Рому"

Лоран Блан. Фото:REUTERS

Французский специалист Лоран Блан может возглавить "Рому".

Бывший тренер сборной Франции и ПСЖ Лоран Блан является одним из кандидатов на пост главного тренера "Ромы". Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Источник передает, что в ближайшую среду стороны проведут переговоры. Ранее претендентами на эту должность считались Маурицио Сарри и Антонио Конте.

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Последним местом работы для Блана был ПСЖ. Однако с 2016-го специалист находится без места работы.