Бывший тренер "Шахтера" возглавит греческий клуб

Мигель Кардосо ранее работал с молодежной командой "Шахтера".

Бывший главный тренер молодежной команды "Шахтера" Мигель Кардосо в ближайшее время будет назначен наставником греческого клуба АЕК.



Соглашение с 46-летним специалистом будет подписано на 2 года. В АЕК Кардосо изменит испанца Маноло Хименеса, под руководством которого афиняне финишировали на третьем месте в прошлом розыгрыше чемпионата Греции.



Напомним, Мигель Кардосо был главным тренером "Шахтера" U-21 с 2013 по 2016 год, а затем сезон отработал ассистентом наставника первой команды Паулу Фонсеки.

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2017-го Кардосо покинул "Шахтер", после чего работал в Португалии с "Риу Аве", во Франции с "Нантом" и в Испании с "Сельтой".