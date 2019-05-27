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понедельник, 27 мая 2019 18:00

Бывший тренер "Шахтера" возглавит греческий клуб

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Бывший тренер &quot;Шахтера&quot; возглавит греческий клуб
Мигель Кардосо ранее работал с молодежной командой "Шахтера".

Бывший главный тренер молодежной команды "Шахтера" Мигель Кардосо в ближайшее время будет назначен наставником греческого клуба АЕК.

Соглашение с 46-летним специалистом будет подписано на 2 года. В АЕК Кардосо изменит испанца Маноло Хименеса, под руководством которого афиняне финишировали на третьем месте в прошлом розыгрыше чемпионата Греции.

Напомним, Мигель Кардосо был главным тренером "Шахтера" U-21 с 2013 по 2016 год, а затем сезон отработал ассистентом наставника первой команды Паулу Фонсеки.

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2017-го Кардосо покинул "Шахтер", после чего работал в Португалии с "Риу Аве", во Франции с "Нантом" и в Испании с "Сельтой".

https://sport.ua
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