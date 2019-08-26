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понедельник, 26 августа 2019 16:37

Бывший тренер "Шахтера" с позором выгнали из греческого клуба

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Бывший тренер &quot;Шахтера&quot; с позором выгнали из греческого клуба
Мигел Кардозу работал в дубле "горняков", а затем был ассистентом Паулу Фонсеки

Португалец Мигел Кардозу был уволен с поста главного тренера греческого АЕКа.

Тренера отправили в отставку после поражения в первом матче чемпионат Греции против "Ксанти" 1: 2. Кроме того, от работы был отстранен спортивный директор клуба.

Перед этим АЕК проиграл "Трабзонспору" 1: 3 в первом матче квалификации Лиги Европы.Такой результат серьезно осложняет выход греческого гранда в группу Лиги Европы.

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В марте этого года Кадозу был уволен с испанськогои "Сельты". С 2013-го по 2017 год он работал в штабе "Шахтера". Сначала тренером дубля, затем помощником Паулу Фонсеки.

https://24tv.ua
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