Бывший тренер "Шахтера" получил работу в Китае

Томислав Рогич 2 года работал в Украине. Фото: ФК "Брюгге"

Бывший тренер вратарей "Шахтера" Томислав Рогич продолжит карьеру в китайском "Шанхай СИПГ".

Рогич вошел в тренерский штаб хорвата Ивана Леко, который с 1 января стал главным тренером "Шанхай СИПГ", сообщает официальный сайт китайского клуба.

Хорватский специалист будет отвечать за подготовку голкиперов команды.

В сезонах 2014/16 Рогич работал в "Шахтере" тренером вратарей.

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Тренерскую карьеру Томислав Рогич начал в "Хайдук", с которого и перешел в "Шахтер". Затем вместе с Мирчей Луческу недолго поработал в "Зените", а с 2017 по 2019 годы работал в штабе Ивана Леко в "Брюгге".