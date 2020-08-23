Бывший тренер "Милана" победил лейкоз, но заболел коронавирус

Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович заразился коронавирусом.
Перед началом подготовки команды к новому сезону игроков первой и молодежной команды прошли тестирование на коронавирус. Положительный результат оказался только у главного тренера команды Михайловича, сообщает официальный сайт "Болоньи".
У тренера нет симптомов заболевания. Ближайшие две недели серб проведет на самоизоляции.
Большую часть прошлого сезона Михайлович пропустил через борьбу с лейкемией. За это время он прошел 3 курса химиотерапии.
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Михайлович работал с "Миланом", "Фиорентиной", "Торино", "Сампдорией", "Спортингом" и сборной Сербии. "Болонью" возглавляет с лета 2019 года.
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