Бывший тренер Коноплянки возглавит "Спартак"

Тедеско игнорировал Коноплянку в "Шальке"

Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со "Спартаком" намечено на понедельник, 7-е.

Сообщает sport.ua



На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.



34-летний Тедеско тренировал "Шальке-04" с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:7).

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"Спартак", набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.