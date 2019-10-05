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суббота, 05 октября 2019 15:16

Бывший тренер Коноплянки возглавит "Спартак"

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Бывший тренер Коноплянки возглавит &quot;Спартак&quot;
Тедеско игнорировал Коноплянку в "Шальке"

Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со "Спартаком" намечено на понедельник, 7-е.

Сообщает sport.ua

На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.

34-летний Тедеско тренировал "Шальке-04" с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:7).

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"Спартак", набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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