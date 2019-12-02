Бывший тренер "Карпат" выиграл чемпионат Кореи

озе Мораиш работал в Украине 3 месяца. Фото: ФК "Карпаты"

Бывший тренер "Карпат" Жозе Мораиш привел "Чонбук Хендэ Моторс" к титулу чемпиона Кореи.

В последнем туре команда португальца обыграла со счетом 1: 0 "Канвон", а ее главный конкурент "Ульсан Хёндэ" неожиданно на своем поле уступил "Пхохан Стилерс" (1: 4). В результате в "Чонбук Хендэ Моторс" и "Ульсан Хёндэ" после 38 матчей оказалось по 79 очков, но по дополнительным показателям чемпионство досталось именно команде Мораиша.

Титул чемпиона Южной Кореи стал для Жозе Мораиша третьим в тренерской карьере. К этому португалец побеждал с "Эсперанс Тунис" в чемпионате Туниса, а с "Аль-Шабаб" выигрывал в Суперкубке Саудовской Аравии, пишет "sport.ua"

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"Чонбук Хендэ Моторс" в конце прошлого года выкупил контракт Жозе Мораиша у "Карпат" по 100 тысяч евро.