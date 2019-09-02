Бывший тренер "Динамо" возглавит последнюю команду УПЛ

Висенте Гомес известен тем, что был помощником Сергея Реброва и Александра Хацкевича в "Динамо"

На тренерском мостике "Олимпика" вновь произойдут изменения.

"Висенте Гомес - новый главный тренер" Олимпика ". В ближайшее время испанца официально представят команде", - надпись в twitter журналист ТК "Футбол" 1/2 Игорь Бурбас.

Испанский специалист с июня работал в Динамо, но впоследствии покинул киевский клуб после освобождения Александра Хацкевича. Гомес имеет опыт работы с Сергеем Ребровым в "Динамо" и "Аль-Ахли". Также он входил в тренерский штаб "Спартака" вместе с Раулем Рианчо.

На этой должности специалист заменит исполняющего обязанности главного тренера донецкого клуба Игоря Климовского.

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После 6-ти туров "Олимпик" находится на последней строчке УПЛ, имея в активе одно очко. Донецкая команда сыграла в 5 туре вничью на "Олимпийском" против "Динамо".