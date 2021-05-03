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понедельник, 03 мая 2021 13:14

Бывший соперник Ломаченко убил беременную любовницу

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Бывший соперник Ломаченко убил беременную любовницу
Феликс Вердехо рискует поменять ринг в тюремную камеру. Фото: Boxing Scene

Бывший соперник Василия Ломаченко на Олимпийских играх в Лондоне 27-летний Феликс Вердехо подозревается в убийстве.

Боксер из Пуэрто-Рико Феликс лишился своей беременной любовницы. Ее узнали только по татуировке, которое девушка сделала в честь любимого, сообщает BoxingScene.

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Кеишла Родригес была любовницей боксера, их роман длился несколько лет. В конце апреля Кеишла сообщила Феликсу, что беременна. Партнер предложил девушке сделать аборт. Следующую встречу пара назначила на минувший четверг, после чего Родригес уже никто не видел.

После того как жертва села в автомобиль Вердехо, он ударил ее по лицу, а затем вместе с сообщником связал и перетащил к автомобилю девушки. Вместе злоумышленники сбросили избито и накаченное наркотиками тело беременной девушки с моста. На месте происшествия также обнаружены следы крови и гильза пистолета. Боксер сдался полиции признав свою вину.

Феликс Вердехо Санчес - пуэрториканский боксёр-профессионал, выступающий в легком весе. Участник Олимпийских игр 2012 года. На профессиональном уровне провел 29 поединков, в которых одержал 27 побед, 17 из которых были досрочными.

В четвертьфинале Олимпиады в Лондоне проиграл будущему победителю украинцу Василию Ломаченко.

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03
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