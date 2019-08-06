Бывший пресс-атташе "Шахтера" получил российский паспорт

Бывший пресс-атташе футбольного клуба "Шахтер" Руслан Мармазов сообщил, что получил российский паспорт.

"Москва. Кремль. Только в торжественной обстановке я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Воссоединился со своей большой родиной, вне и гражданства которой я некоторое время находился по чистому недоразумению. Вернулся в родную гавань", - написал Мармазов у себя в Facebook .

Автор: facebook Мармазов стал гражданином России

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Руслан Мармазов - в прошлом украинский журналист, с октября 2005-го по февраль 2015 года - руководитель пресс-службы "Шахтера". С начала войны на Донбассе в 2014-м стал активным сторонником ДНР.