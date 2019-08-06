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вторник, 06 августа 2019 21:10

Бывший пресс - атташе "Шахтера" получил российский паспорт

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Бывший пресс - атташе футбольного клуба "Шахтер" Руслан Мармазов сообщил, что получил российский паспорт.

"Москва. Кремль. Только в торжественной обстановке я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Воссоединение со своей большой родиной, вне и гражданства которой я некоторое время находился по чистой недоразумением. Вернулся в родную гавань", - написал Мармазов в себя в Facebook .

Автор: Facebook.
  Мармазов стал гражданином России
Мармазов стал гражданином России

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Руслан Мармазов - в прошлом украинский журналист, с октября 2005 по февраль 2015 года - руководитель прессслужбы "Шахтера". С начала войны в Донбассе в 2014 году стал активным сторонником "ДНР".

https://www.obozrevatel.com
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Дата
06
августа

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