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воскресенье, 20 октября 2019 11:41

Бывший парень Влады Седан впервые за два года сыграл за "Шахтер"

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Бывший парень Влады Седан впервые за два года сыграл за &quot;Шахтер&quot;
Борячук отказался от аренды в "Мариуполе"

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук прокомментировал свой выход на поле в матче с Колосом (6:0). По его словам, отношение тренера Луиша Каштру дает мотивацию конкурировать за место в основе.

"Действительно, это была моя первая игра за "Шахтер" за два года. Был в аренде в "Мариуполе", потому получилось, что не играл за Шахтер два года. Рад, конечно, что вышел на поле и получил столько игрового времени, сколько мне выделил Луиш Каштру", — цитирует Борячука Zbirna.com.

"Доверие тренера чувствую, безусловно. В "Шахтере" всегда большая конкуренция, поэтому надо продолжать много работать, чтобы играть. Понятно, что тренер ничего не обещает, но его доверие чувствую, и это дает мотивацию работать дальше".

23-летний Андрей Борячук — воспитанник горняков. Он дебютировал за донецкий клуб в 2016 году, но затем с 2017 был в аренде в Мариуполе.

Борячук – бывший парень Влады Седан, которая ушла от него к Александру Зинченко из "Манчестер Сити"

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Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайших преследователей в виде Десны и Динамо на 13 очков. Киевляне имеют игру в запасе.

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