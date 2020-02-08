Бывший львовянин переходит в "Барселону"

Лукас Перес имел конфликт с Олегом Блохиным и не сыграл за "Динамо"

Форвард "Алавеса" Лукас Перес может оказаться в "Барселоне", сообщает As. По информации источника, каталонский клуб в срочном порядке ищет нападающего из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

31-летний Перес – приоритетная кандидатура в списке Кике Сетьена. Об этом пишет xsport.ua

"Алавес" хочет выручить за своего форварда не менее 25 миллионов евро.

Напомним, что Лукас Перес успел поиграть в УПЛ, выступая за львовские "Карпаты" и киевское "Динамо". Впрочем тренер "Динамо" Олег Блохин ни разу не выпустил Лукаса на поле.

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Кроме украинских клубов Лукас Перес играл за английские "Арсенал" и "Вест Хэм", а также испанский "Депортиво".