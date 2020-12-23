Бывший лидер "Шахтера" за 80 миллионов станет китайцем

Тейшейра ушел из "Шахтера" за 50 миллионов евро. Фото Рейтер

Бывший футболист "Шахтёра" Алекс Тейшейра, в настоящее время выступающий за "Цзянсу Сунин", готов играть за сборную Китая при условии, что клуб ему предложит новый контракт на € 80 млн, информирует South China Morning Post.

Сообщается, что по условиям нынешнего соглашения зарплата бразильца составляет около € 450 тыс. в неделю, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков китайской Суперлиги.

В случае договорённости между сторонами Алекс сможет сыграть за национальную команду Китая на чемпионате мира в 2022 году.

Алекс Тейшейра до азиатского этапа карьеры выступал за "Васко да Гама" и "Шахтёр". В 2016 году он был продан в Китай за € 50 млн.

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В нынешнем сезоне китайской Суперлиги бразилец сыграл в 19 матчах, забив в них 10 голов и отдав 4 результативные передачи.