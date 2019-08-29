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четверг, 29 августа 2019 15:02

Бывший капитан сборной Украины будет играть за любительский клуб

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Бывший капитан сборной Украины будет играть за любительский клуб
Руслан Ротань будет играть за любительский клуб из Полтавы

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань и бывший капитан национальной сборной Украины присоединился к любительского клуба "Легион" (Полтава), который готовится к дебюту в Кубке Украины среди любителей.

Отметим, что в составе полтавчан также и другие известные футболисты Александр Мелащенко, Олег Красноперов, Олег Баранник и Сергей Волкодав. Также в "Легионе" выступают братья Руслана - Петр и Алексей.

Дебют полтавской команды в Кубке Украины состоится 28 августа. В этот день "Легион" будет принимать чемпиона Винницкой области - "Рассвет-Агромир" (Шляхова).

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Руслан Ротань известный своими выступлениями за "Днепр" и "Динамо". В составе сборной Украины провел 100 матчей, в который забил 8 голов. Был участником Кубка мира 2006 года и Евро 2012 и 2016.

https://sport.ua
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