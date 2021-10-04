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вторник, 05 октября 2021 06:11

Бывший игрок сборной Украины забил фантастический гол во второй лиге

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Бывший игрок сборной Украины забил фантастический гол во второй лиге
Денис Кожанов два сезона играл за "Волынь". ФК "Волынь",

В матче 11-го тура чемпионата Украины во второй лиге "Карпаты" победили команду из Киева "Левый Берег".

Львовянам нужна была победа над лидером таблицы, чтобы улучшить шансы на проходное второе место.

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Команде Андрея Тлумака забила в первом тайме. После перерыва гости актив пошли вперед, чтобы отыграться, но были наказаны.

Оборона киевлян не разобралась между собой, а мяч прилетел к Дениса Кожанова в метрах 35-ти до ворот. Бывшего игрока сборной Украины такое расстояние не испугала, и он взлета, не глядя, вколотил сферу за шиворот вратарю соперника.

"Левый Берег" остается лидером первой лиги. Команда Анатолия Будника опережает "Карпаты" на три очка. Черкасский ЛНЗ замыкает тройку лидеров.

Денис Кожанов известный своими выступлениями за "Карпаты" во времена, когда команда играла в Лиге Европы. Выступал за "Шахтер", "Мариуполь", "Волынь", "Минай". Провел четыре матча за сборную Украины.

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