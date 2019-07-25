Бывший игрок сборной Украины отказался работать в российском клубе

Воронин не захотел работать в России

Андрей Воронин отказался от работы в "Динамо" Москва

Тренер-селекционер сборной Украины Андрей Воронин отказался от предложения войти в тренерский штаб московского "Динамо", сообщает "betting.team".

По информации источника, Воронин при отказе сослался на занятость в национальной сборной Украины, в которой он работает с 2017 года.

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Андрей Воронин в бытность игровой карьеры защищал цвета московского клуба в период с 2010 по 2014 год. Украинец забил 22 мяча в 80 поединках за клуб.