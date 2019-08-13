Бывший игрок сборной Нидерландов, "Реала" и "Интера" объявил о завершении карьеры

Снайдер завершил карьеру в 35 лет

Бывший хавбек сборной Нидерландов, "Реала" и "Интера" сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Уэсли Снейдер в интервью YouTube-канала "Утрехта" заявил, что больше не будет играть на профессиональном уровне. Прошлый сезон стал для него последним в карьере.

Последний сезон 35- летний полузащитник провел в Нидерландах выступая за "Утрехт".

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На протяжении своей карьеры Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер" и "Аль-Гараф". С итальянцами стал победителем Лиги чемпионов-2009/10.