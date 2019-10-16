Бывший игрок "Днепра" забил шедевральный мяч в составе своей сборной

Джаба Канкава защищал цвета "Днепра" во времена тренерства Мирона Маркевича

В Гибралтаре прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020, в котором местная сборная принимала команду Грузии.

Грузия одержала победу со счетом 3:2. У Грузии забили Гиорги Хараишвили (10-я минута), бывший полузащитник "Днепра", а ныне игрок "Тобола" Джаба Канкава (21-я) и Гиорги Квилитая (84-я); у Гибралтара отличились Ли Касьяро (66-я) и Рой Чиполина (74-я). Канкава в составе сборной Грузии провел весь матч.

Гол Канкавы был самым красивым в игре.

Эта победа для Грузии стала второй в отборочном цикле Евро-2020.

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После семи сыгранных матчей подопечные Владимира Вайсса имеют восемь очков и идут на предпоследнем, четвертом месте, в турнирной таблице группы D.