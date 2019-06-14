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пятница, 14 июня 2019 14:00

Бывший игрок "Динамо" подал на киевский клуб в суд Лозанны

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Бывший игрок &quot;Динамо&quot; подал на киевский клуб в суд Лозанны
Джермейн Ленс требует от "Динамо" 300 тысяч евро

В Спортивном арбитражном суде (CAS) города Лозанны (Швейцария) пройдет слушание дела бывшего игрока "Динамо" Джермейна Ленса против киевского клуба.

CAS рассмотрит финансовые претензии голландского полузащитника к киевскому клубу. Об этом сообщает официальный сайт Спортивно-арбитражного суда.

Ориентировочная задолженность "Динамо" перед Ленсом составляет 250 тыс. евро, также киевляне должны игроку 50 тыс. евро не выплаченной премии.

Еще в январе 2019-го ФИФА приняла решение против "Динамо" по итогам рассмотрения жалобы Лэнса относительно выплаты задолженности по зарплате и отмены штрафов, наложенных клубом на футболиста.

Федерация согласилась с требованиями 31-летнего голландца, а также выявила нарушения юридической процедуры наложения штрафных санкций клубом на футболиста. Признала санкцию в размере 100 тыс. евро слишком завышенной.

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Джермейн Ленс выступал в составе "Динамо" с 2013-го по 2015 годы и выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также дошел до 1/4 финала Лиги Европы.

https://24tv.ua
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Дата
14
июня

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