Бывший футболист "Днепра" намекнул, что Рамос брал с игроков деньги

Денис Олейник с 2018 выступает в Финляндии. Фото: Footboom

Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Денис Олейник намекнул, что бывший тренер днепрян Хуанде Рамос брал с игроков деньги за попадание в состав.

По сообщению СМИ, владелец клуба Игорь Коломойский перестал платить Рамосу зарплату, когда узнал, что тот берет с игроков деньги. Это привело к банкротству клуба.

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"Слухи о том, что у Рамоса за игру в основе нужно было отдавать какую-то сумму? Я слышал об этом. Но я с этим не согласен. Я вообще ничего не платил", - сказал Олийнык на YouTube-канале Do Best!

Денис Олейник выступал в "Днепре" с 2011 года по 2014-й. Также футболист защищал цвета "Динамо", "Нефтяника", "Металлиста" и "Десны", "Витесса", и "Дармштада" .С 2018 года игрок выступает в Финляндии. В активе Олейник также 12 матчей за сборную Украины.