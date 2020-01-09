Бывший форвард сборной Италии получил три с половиной года тюрьмы

Фабрицио Микколи попал в тюрьму за вымогательство денег. Фото: из открытых источников

40-летний бывший нападающий "Ювентуса", "Палермо" и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за вымогательство.

Суд вынес решение еще в октябре 2017 года, но футболист подал апелляцию. Апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, сообщает "sport.ua"

В 2010 году Микколи обратился к Мауро Лаурикелле, сыну мафиозного босса, чтобы тот помог ему взыскать долг в 12 тыс. евро. Лаурикелле выбил долг жесткими методами.

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Футбольная карьера Микколи продолжалась с 1996-го по 2015 год. Последним клубом форварда была "Биркиркара". В активе Фабрицио 10 матчей в составе сборной Италии, в которых он забил 2 мяча.