Бывший динамовец феерит в Бразилии

Че Че в Бразилии сразу начал приносить пользу своей команде. Фото: официальный сайт "Динамо".

Бывший хавбек киевского "Динамо" Че Че в третьем матче подряд чемпионата Бразилии выходит в основном составе "Сан-Паулу". В матче против "Фламенго" Че Че был лучшим на поле. Его уверенная игра и забитый мяч помогли "Сан-Паулу" уйти от поражения.

Экс-динамовец Че Че вышел в стартовом составе хозяев поля и был активным в течение всей игры.

Первыми отличились гости, забив уже на 8-й минуте. Хозяева смогли ответить на 83-й минуте, когда шикарным решением внутри штрафной площади отличился Че Че, принеся "Сан-Паулу" ничью и невероятные эмоции болельщикам и партнерам.

По оценке спортивной редакции авторитетного бразильского портала "Globo" Че Че признан лучшим игроком "Сан-Паулу", получив высокую оценку - 8 баллов.

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Че Че перешел прошлым летом в "Динамо" с "Палмейрас" за 5 миллионов евро, но в Киеве не смог найти себя в команде. В конце марта 2019 по 5. 5 миллиона евро был продан в "Сан Пауло".