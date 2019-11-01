Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге

Тайсон Фьюри одержал дебютную победу в рестлинге. фото:

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO и WBA Тайсон Фьюри решил попробовать себя в рестлинге. Дебютировал он с эффектной победы, сообщает "24 канал"

Традиционно для реслинга, в бою было много шоу. На один поединок, который состоялся в Саудовской Аравии.

Дрался Фьюри он против Броуна Строумена. Оба бойцов показали шоу для зрителей. Победу же одержал британец.

Стоит добавить, что за это выступление, по данным британских СМИ, Тайсон Фьюри получил 15 миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко заговорил о возвращении в профессиональный бокс и мировой рекорд

Последний бой в боксе Фьюри провел 14 сентября 2019, победив шведа Отто Валлин решением судей. Фьюри является одним из претендентов на бой против Александра Усика в тяжелом весе. 28 ноября 2015 году в Дюссельдорфе состоялся бой Тайсона Фьюри с многолетним чемпионом и лидером дивизиона Владимиром Кличко. Британец победил решением судей и выиграл титулы чемпиона WBO, IBF, IBO и WBA Super. Впоследствии он их потеряет, отказавшись проводить обязательные защиты.