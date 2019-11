Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO и WBA Тайсон Фьюри решил попробовать себя в рестлинге. Дебютировал он с эффектной победы, сообщает "24 канал"

Традиционно для реслинга, в бою было много шоу. На один поединок, который состоялся в Саудовской Аравии.

Дрался Фьюри он против Броуна Строумена. Оба бойцов показали шоу для зрителей. Победу же одержал британец.

Стоит добавить, что за это выступление, по данным британских СМИ, Тайсон Фьюри получил 15 миллионов долларов.

You had to know @BraunStrowman wasn't going to take that loss well... #WWECrownJewel #TysonVsBraun pic.twitter.com/rkvUbL18oF