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вторник, 25 февраля 2020 18:55

Бывший бойфренд Памелы Андерсон будет играть за российский клуб

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Бывший бойфренд Памелы Андерсон будет играть за российский клуб
Памела Андерсон и Адиль Рами встречались несколько лет. Фото: соцсети

Французский защитник Адиль Рами будет играть за аутсайдера российского чемпионата "Сочи".

Рами будет выступать в России минимум до завершения текущего сезона с возможностью продления контракта.

Летом 2018 года Адиль Рами стал обладателем Кубка мира со сборной Франции, хотя не провел ни одного матча на турнире. Выступал за "Севилью", "Марсель" и "Фенербахче". В Турции француз сыграл только один матч за полгода и получил зимой статус свободного агента.

Предыдущим клубом Рами был турецкий "Фенербахче". Однако француз сыграл только один матч за команду за полгода.

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25 июня 2019 года американская модель Памела Андерсон окончательно разорвала отношения с Адилем Рами. 51-летняя красавица обвинила своего бойфренда в двойной жизни и постоянных изменах. По ее словам, в течение 2 лет их романа Адиль Рами вел двойную жизнь, имея отношения с экс-супругой. Впоследствии актриса заявила, что Рами был очень жестоким. Памела Андресон обвинила футболиста Рами в насилии.

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