Бывшему парню Свитолиной удался удивительный удар на турнира в Галле

Несмотря на красивый розыгрыш Монфис выбыл из турнира в Галле

Французскому теннисисту Гаэлю Монфису удался удивительный удар на дебютном травяном турнире в сезоне. Монфис элегантным ударом переиграл своего земляка Пьера-Юга Эрбера в немецком городе Галле.

После поражения в первом сете Монфис уступал в счете и во втором сете 2:1.

Монфис выполнил подачу и решил выйти к сетке, чтобы быстрее обыграть своего соперника. Эрбер, находясь на задней линии, принял решение перебросить Гаэля и попал.

Гаэль к мячу успел и, сделав короткую театральную паузу, неожиданно пробил. Такой элегантный удар вызвал аплодисменты не только у зрителей, но и у соперника, который оценил замысел Монфиса.

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В конце концов, Монфис все же проиграл поединок и покинул турнир в Галле в 1/16 финала.