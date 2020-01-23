Бывшему футболисту "Севильи" грозят 10 лет тюрьмы за ДТП

Бывший игрок "Севильи" Жоао Малек может попасть за решетку на 10 лет за жуткое ДТП.

Летом прошлого года мексиканец у себя на родине стал виновником аварии, в результате которой погибли два человека. Мария Фернанда Пенья и Алехандро Кастро направлялись на своем автомобиле на вечеринку по случаю их предстоящей свадьбы.

На время следствия футболиста поместили под стражу. Следствию удалось доказать, что футболист превысил скорость и находился в состоянии алкогольного опьянения. Если вина 20-летнего футболиста будет доказана, ему грозит тюремный срок в 10 лет, сообщает El Mundo Deportivo.

Автор: Соцсети Автомобиль пострадавших превратился в гору металлолома

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Жоао Малек считался одним из самых перспективных игроков Мексики. Его контракт принадлежит "Сантосу Лагуне". На правах аренды он также выступал за "Севилью" и "Порту".