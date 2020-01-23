Бывшему футболисту "Севильи" грозят 10 лет тюрьмы за ДТП

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 1800
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 2368
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1134
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 639
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3807
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1593
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
9
11
11
6
12
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Видео
Все видео
Команда Ярмоленко потерпела разгромное поражение в АПЛ
Команда Ярмоленко потерпела разгромное поражение в АПЛ
Супербомбардир смешно упал во время исполнения пенальти
Супербомбардир смешно упал во время исполнения пенальти
"Арсенал" в меньшинстве спас игру с "Челси"
"Арсенал" в меньшинстве спас игру с "Челси"
Алиев и Милевский сбивали мячом бутылку шампанского на Крещатике
Алиев и Милевский сбивали мячом бутылку шампанского на Крещатике
"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1350
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1665
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2988
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 954
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 14:26

Бывшему футболисту "Севильи" грозят 10 лет тюрьмы за ДТП

  Комментировать

Бывший игрок "Севильи" Жоао Малек может попасть за решетку на 10 лет за жуткое ДТП.

Летом прошлого года мексиканец у себя на родине стал виновником аварии, в результате которой погибли два человека. Мария Фернанда Пенья и Алехандро Кастро направлялись на своем автомобиле на вечеринку по случаю их предстоящей свадьбы.

На время следствия футболиста поместили под стражу. Следствию удалось доказать, что футболист превысил скорость и находился в состоянии алкогольного опьянения. Если вина 20-летнего футболиста будет доказана, ему грозит тюремный срок в 10 лет, сообщает El Mundo Deportivo.

Автор: Соцсети
  Автомобиль пострадавших превратился в гору металлолома
Автомобиль пострадавших превратился в гору металлолома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защитника "Динамо" подозревают в измене жене

Жоао Малек считался одним из самых перспективных игроков Мексики. Его контракт принадлежит "Сантосу Лагуне". На правах аренды он также выступал за "Севилью" и "Порту".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшему футболисту "Севильи" грозят 10 лет тюрьмы за ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Первое погружение на дно Марианской впадины произошло 60 лет назад

В Кремле обстреляли кортеж

Музыкант проиграл в карты гонорар за концерт в Киеве

Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной

Застрелился генерал службы безопасности

В Китае произошло самое страшное землетрясение

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 72078
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 24419
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 20394
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 5 Просмотров: 11817
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 9405
Спорт
Украинский футбольный клуб попрощался с японским легионером
Украинский футбольный клуб попрощался с японским легионером Просмотров: 171
Футболисты "Тоттенхэма" разочаровались в Моуриньо
Футболисты "Тоттенхэма" разочаровались в Моуриньо Просмотров: 315
"Каждый из них получит кусок своего пирога" - Джошуа обещает побить Усика и Пулева
"Каждый из них получит кусок своего пирога" - Джошуа обещает побить Усика и Пулева Просмотров: 252
Бывший президент УЕФА Платини возвращается в футбол после дисквалификации за коррупцию
Бывший президент УЕФА Платини возвращается в футбол после дисквалификации за коррупцию Просмотров: 153
Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на 19 месяцев за употребление допинга
Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на 19 месяцев за употребление допинга Просмотров: 324
Больше всего комментируют
11
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
5
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Голосов: 221
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua