Бывшего помощника Хацкевича и Реброва выгнали из российского клуба

Эдуардо Докампо (слева) и Роман Шаронов сделали "Рубина" аутсайдера РПЛ. Фото: из открытых источников

Испанский специалист Эдуардо Докампо уволен с поста главного тренера российского клуба "Рубин"

Ранее он работал ассистентом Александра Хацкевича в киевском "Динамо" и сборной Беларуси. Также помогал Сергею Реброву в Саудовской Аравии с "Аль -Ахли" В казанский клуб Докампо пришел в июне 2019 года, после проведенного сезона в "Динамо", сообщает "sport.ua"

Испанец тренер вместе с Романом Широковым возглавляли команду, но из-за провальные результаты "Рубина" в РПЛ Докампо отправили в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Арсенал" определился с новым главным тренером

В текущем сезоне "Рубин" идет на 13 месте среди 16 команд в чемпионате России.