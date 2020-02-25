Бывшего игрока "Арсенала" будут судить за педофилию

22-летний форвард Тирел Робинсон может попрощаться с карьерой футболиста. Фото: ФК "Арсенал"

Бывший форвард лондонского "Арсенала" Тирел Робинсон подозревается в интимных связях с несовершеннолетней

Нынешний клуб форварда "Брэдфорд" сразу объявил о разрыве контракта со своим игроком, сообщает BBC.

Инцидент произошел в августе 2018 года, в полиции заявляют, что обладают фотодоказательство. Суд над Тирелом состоится 7 апреля.

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Тирел Робинсон является воспитанником лондонского "Арсенала". Играл за молодежные команды "канониров. Форвард покину команду летом 2017 года.