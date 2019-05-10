Бывшая звезда УПЛ может пропустить финал Лиги Европы по политическим причинам

Генрих Мхитарян сделал себе имя в футболе выступая за "Шахтер".

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Канониры" еще не решили, включать ли армянского хавбека в заявку на решающий поединок турнира. Об этом сообщает BBC.

Матч "Челси" - "Арсенал" пройдет на Олимпийском стадионе в азербайджанской столице Баку. Местные власти не пускают на территорию страны граждан Армении из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее полузащитник не смог попасть в Азербайджан, когда команды, за которые он выступал, должны были встретиться с местными "Габалой" и "Карабахом". УЕФА пообещал помочь "Арсеналу" положительно решить вопрос о приезде Мхитаряна в Баку.

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В сезоне 2018/19 Генрих Мхитарян провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.