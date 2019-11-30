Бывшая звезда "Металлиста" обвиняется в избиении своей девушки

Бывший нападающий "Металлиста" Джонатан Кристальдо имеет серьезные проблемы с законом. Девушка аргентинца, Морель Где Лас Эрас, подала заявление на игрока в полицейский участок.

Отмечается, что Кристальдо ударил девушку, когда та находилась дома. Экс-форварду Металлиста принадлежит дать показания полиции на следующей неделе. Кроме того, суд запретил футболисту приближаться ближе 300 метров к Где Лас Эрас течение 150 дней. Добавим, что пара имеет двоих детей, сообщает "24 канал"

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Джонатан Кристальдо выступал за харьковский "Металлист" с января 2011 по сентябрь 2013 года. За это время провел 62 матча, в которых забил 27 мячей.