Бывшая украинка выиграла золото для Азербайджана на чемпионате мира

Мария Стадник стала второй раз чемпионом мира

Воспитанница львовской школы борьбы Мария Стадник выиграла золото чемпионата мира по борьбе для сборной Азербайджана.

В финале Мария победила главную сенсацию турнира, румынку Эмилию Алину Вуч.

По итогам двух периодов экс-украинка уверенно победила со счетом 9: 0.

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31-летняя Стадник стала чемпионкой мира во второй раз после 2010 года. Кроме того, она трехкратная призер Олимпийских игр, семикратный чемпионка мира и двукратная победительница Европейских игр.