Бывшая украинка выиграла золото для Азербайджана на чемпионате мира

Воспитанница львовской школы борьбы Мария Стадник выиграла золото чемпионата мира по борьбе для сборной Азербайджана.
В финале Мария победила главную сенсацию турнира, румынку Эмилию Алину Вуч.
По итогам двух периодов экс-украинка уверенно победила со счетом 9: 0.
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31-летняя Стадник стала чемпионкой мира во второй раз после 2010 года. Кроме того, она трехкратная призер Олимпийских игр, семикратный чемпионка мира и двукратная победительница Европейских игр.
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