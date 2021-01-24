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воскресенье, 24 января 2021 09:50

Буряк вернулся в "Динамо"

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Буряк вернулся в &quot;Динамо&quot;
Леонид Буряк вернулся в родной клуб. Фото: Александр Попов

Легендарный полузащитник "Динамо" и бывший тренер сборной Украины 67-летний Леонид Буряк вернулся в киевский клуб.

Буряк стал новым амбассадором "Динамо". Это решение принял президент клуба Игорь Суркис, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Задачей легендарного игрока будет продвижение бренда "Динамо" в Украине и за пределами страны, выполняя роль посла клуба.

Буряк в составе Динамо становился пятикратным победителем чемпионата СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР, а в 1975 году выигрывал с киевлянами Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

Также выигрывал Кубок СССР в составе московского "Торпедо" и харьковского "Металлиста", а в 1976 году вместе с советской командой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Монреале.

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Леонид Буряк находится без работы с 2012 года, когда покинул "Александрию". До этого работал тренером "Динамо", сборной Украины, "Черноморца" и тернопольской "Нивы".

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