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суббота, 16 мая 2020 19:09

Бундеслига вышла после коронавирусной спячки

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Бундеслига вышла после коронавирусной спячки
Футболисты заменили объятия после гола ударами локтями. Фото Рейтер

В субботу, 16 мая, состоялись первые матчи чемпионата Германии по футболу после паузы, которая началась в марте из-за пандемии коронавируса.

Главным событием дня стало Рурское дерби, в котором дортмундская "Боруссия" принимала "Шальке" и праздновала победу со счетом 4: 0. Игра проходила без болельщиков, а в маски на стадионе наделы даже запасные футболисты. Уже в первом тайме ворота гостей поразили Эрлинг Холланд и Рафаэл Геррейро. Сразу после перерыва отличился Торган Азар.

Точку на 63-й минуте поставил Геррейро, который оформил дубль.

Остальные матчи принесли следующие результаты: "Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1, "Аугсбург" - "Вольфсбург" - 1:2, "Хоффенхайм" - "Герта" - 0:3, "Фортуна" - "Падерборн" - 0:0.

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"Боруссия" после 26 туров набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от "Баварии" на один пункт. У мюнхенцев есть игра в запасе.

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