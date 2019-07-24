Букмекеры верят в "Шахтер" перед матчем с "Динамо"

"Шахтер" – фаворит противостояния

В воскресенье, 28 июля, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч за Суперкубок Украины-2019, который разыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Согласно котировкам букмекерских контор, фаворитом предстоящего противостояния является "Шахтер". На его победу в основное время установлен коэффициент 2.12, на победу "Динамо" – 3.25, на ничью – 3.65. Что касается победителя с учетом возможной серии пенальти, то тут котировки следующие - 1.62 на "Шахтер" и 2.30 на "Динамо". Об этом пишет "Укринформ"

Напомним, в матчах за Суперкубок Украины команды встречались 11 раз. На счету "Шахтера" 5 побед в очных встречах, "Динамо" побеждало "горняков" 6 раз.

В прошлом году обладателем Суперкубка Украины стало киевское "Динамо", которое минимально одолело "Шахтер" благодаря ошибке Пятова и голу Цыганкова.

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Чемпионом и обладателем Кубка Украины прошедшего сезона стал донецкий "Шахтер".