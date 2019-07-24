Букмекеры верят в "Шахтер" перед матчем из "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
Просмотров: 4618
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 216
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3132
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 864
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
5 Просмотров: 1684
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1827
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6372
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9468
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3285
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17245
Фото
Все фото
11
5
4
16
3
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Вратарь сборной Бразилии отличился дублем
Вратарь сборной Бразилии отличился дублем
"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках
"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках
Японский талант ''уничтожил'' трех ветеранов "Реала" эффектными финтами и забил гол
Японский талант ''уничтожил'' трех ветеранов "Реала" эффектными финтами и забил гол
Ибрагимович сломал челюсть сопернику в дерби Лос-Анджелеса
Ибрагимович сломал челюсть сопернику в дерби Лос-Анджелеса
Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время
Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 882
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2349
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1098
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1377
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 14:03

Букмекеры верят в "Шахтер" перед матчем из "Динамо"

  Комментировать
Букмекеры верят в &quot;Шахтер&quot; перед матчем из &quot;Динамо&quot;
"Шахтер" – фаворит противостояния

В воскресенье, 28 июля, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч за Суперкубок Украины-2019, который разыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Согласно котировкам букмекерских контор, фаворитом предстоящего противостояния является "Шахтер". На его победу в основное время установлен коэффициент 2.12, на победу "Динамо" – 3.25, на ничью – 3.65. Что касается победителя с учетом возможной серии пенальти, то тут котировки следующие - 1.62 на "Шахтер" и 2.30 на "Динамо". Об этом пишет "Укринформ"

Напомним, в матчах за Суперкубок Украины команды встречались 11 раз. На счету "Шахтера" пять побед в очных встречах, "Динамо" побеждало "горняков" шесть раз.

В прошлом году обладателем Суперкубка Украины стало киевское "Динамо", которое минимально одолело "Шахтер" благодаря ошибке Пятова и голу Цыганкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" должно налаживать сотрудничество с чешскими и бельгийскими командами

Однако чемпионом и обладателем Кубка Украины прошедшего сезона стал донецкий "Шахтер".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Букмекеры верят в "Шахтер" перед матчем из "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

У киевского горсовета заменили государственный флаг

Князь разбил войско брата

Ученый обнаружил город инков, не могли найти колонизаторы

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 62165
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 51662
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 43184
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 31858
&quot;Снова ноги раздвинула&quot; - Тина Кароль поделилась сексуальными снимками в сети
"Снова ноги раздвинула" - Тина Кароль поделилась сексуальными снимками в сети
4
 Просмотров: 17551
Спорт
"Лопес с его отцом – два комики" – Ломаченко
"Лопес с его отцом – два комики" – Ломаченко Просмотров: 108
У депутата Госдумы забрали олимпийское золото
У депутата Госдумы забрали олимпийское золото Просмотров: 405
Полузащитник "Динамо" будет играть за "Слован"
Полузащитник "Динамо" будет играть за "Слован" Просмотров: 162
Пидгрушная пошла против Зеленского
Пидгрушная пошла против Зеленского Просмотров: 1845
Усик хочет выйти против Уайлдера
Усик хочет выйти против Уайлдера Просмотров: 189
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
5
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
5
Савченко спалила своє фото у багатті
4
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
3
Экс-"регионала" Ефремова выпустили из-под стражи
Голосов: 1252
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua