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суббота, 02 ноября 2019 10:37

Букмекеры считают Свитолину фаворитом в полуфинале Итогового турнира

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Букмекеры считают Свитолину фаворитом в полуфинале Итогового турнира
В прошлом году Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир

Элина Свитолина имеет больше шансов на победу в полуфинале Итогового турнира WTA, чем ее соперница Бенчич.

Аналитики компании Parimatch выставили такие котировки на матч Свитолина - Бенчич:

Победа Свитолиной - 1,58, победа Бенчич - 2,45.

Игра Свитолина - Бенчич состоится сегодня, 2 ноября, в 12:30. Прямая трансляция на нашем сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина победила в третьем матче на Итоговом турнире

В другом полуфинале Эшли Барти сыграет против Каролины Плишковой. Ориентировочное начало в 14:00.

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02
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