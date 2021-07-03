Букмекеры озвучили коэффициенты на матч Украина-Англия

Букмекеры считают, что победит Англия. Фото: УАФ

Букмекеры не верят в победу сборной Украины против Англии

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Англии коэффициент 1,45, на ничью дают 4,60, на выигрыш Украины - 8,40, сообщает "Еспресо".

Коэффициент на выход Англии в полуфинал - 1,2. На выход Украины - 5,00.

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Матч между Украиной и Англией начнется сегодня в Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00.

3 июля сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21. Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Переможець матча сыграет против Чехии или Дании в полуфинале. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко оказалась сильнее Швеции.