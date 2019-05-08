Букмекеры обнародовали коэффициенты на бой Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко снова считается явным фаворитом

Букмекеры обнародовали коэффициенты на бой чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО).

Украинец является явным фаворитом. Коэффициент на его победу – 1,15. На успех Кэмпбелла можно поставить за 5,40. Об этом пишет Х-Sport

В предыдущем бою Ломаченко против Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО) победа украинца оценивалась 1,01.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: WBC позволил Ломаченко и Кэмпбеллу драться за вакантный пояс

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будет стоять вакантный титул WBC. Бой пройдет в августе-сентябре текущего года в Англии.