Букмекеры не верят в повторную победу Руиса

Джошуа пообещал снести голову Руису

Британец Энтони Джошуа выйдет на бой-реванш против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руиса 7 декабря в Саудовской Аравии.

Букмекеры активно принимают ставки на бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руисом, который состоится сегодня на Diriyah Arena в Эд-Дирайи в Саудовской Аравии.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер.

Ставки на победу Джошуа принимают с коэффициентом 1,44. Тогда как успех мексиканца Руиса оценивается котировкам 2,80. А ничейный исход встречи - 28,0.

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В июне Джошуа неожиданно проиграл Руису и потерял титулы чемпиона мира.