Буффон определился со своим новым клубом

Буффон будет дублером основного вратаря "Ювентуса" Щесны

Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в туринский "Ювентус".

41 вратарь завтра пройдет медосмотр перед подписанием контракт со "старой синьоры". Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

Обследование - последняя преграда на пути возвращения Буффона в Турин. Стороны уже договорились об условиях контракта 41-летнего вратаря. Буффон проведет один сезон в составе "Юве" и перейдет на административную работу. Зарплата опытнейшего голкипера составит 1.5 миллиона евро за сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный европейский тренер будет работать в Китае

Джанлуиджи Буффон уже защищал цвета "Ювентуса" в 2001-2018 гг. Прошлый сезон он провел во французском ПСЖ (25 матчей во всех турнирах) и завоевал чемпионский титул в Лиге 1.