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воскресенье, 25 апреля 2021 09:52

Будущий тренер "Шахтера" не спит ночами

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Будущий тренер &quot;Шахтера&quot; не спит ночами
Де Дзерби считает, что ему тяжело прогрессировать с нынешним клубом. Фото: Reuters

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, которого связывают с "Шахтером", рассказал о своем будущем.

"Кроме восьмого, седьмого или шестого места в таблице, я смотрю на взаимопонимание, что игроки, клуб и фаны дают мне. Это не наша окончательная позиция.

Понятно, что тяжело показать лучше результаты, чем сейчас. Уверяю, было бы упрощением принять решение о будущем в клубе, отталкиваясь от позиции в таблице.

Не говоря о других клубах, хочу принять решение о будущем очень обстоятельно. Раньше я принимал решения, опираясь на инстинкт. Хочу в этот раз серьезно подумать о решении. Из-за этого у меня бессонные ночи", – сказал Де Дзерби в комментарии DAZN.

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Сообщалось, что "Шахтер" предложил Де Дзерби 2-летний контракт. Нынешний тренер Луиш Каштру не получит предложения продлить контракт. Он проиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок.

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