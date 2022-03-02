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среда, 02 марта 2022 12:11

"Буду в первых рядах" - чемпион мира по боксу Фьюри готов воевать против России

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&quot;Буду в первых рядах&quot; - чемпион мира по боксу Фьюри готов воевать против России
Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/gypsyking101

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов помочь Украине в войне с российскими оккупантами.

Британец отдал должное Виталию и Владимиру Кличко, а также Александру Усику, передает vRINGe.com со ссылкой на BT Sport Boxing.

Фьюри утверждает, что и сам готов прийти на помощь.

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"Я буду в числе первых, если в войну вступит Англия или США. Я буду в первых рядах. И мой отец тоже, и вся моя команда. Мы все заодно будем защищать наше. Ведь так и должно быть. Если напали на страну, в которой ты родился и в которой живёшь, то защищай её. Люби своих женщин и дерись за свою страну. Всё просто", - сказал Тайсон.

Накануне прошла пресс-конференция Тайсона Фьюри. 23 апреля он сразится с Диллианом Уайтом. Соперник на мероприятие не пришел.

Фьюри назвал победителя реванша между Усиком и Джошуа.

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