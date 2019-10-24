"Буду бороться за отлучение России от мирового спорта" – экс-министр стал чиновником WADA

Игорь Жданов ушел с должности министра в конце августа

Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов стал первым в истории представителем Украины в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Об этом пишет gordonua.com.

Также Жданов сообщил, что впервые представитель Украины избран в WADA.

"На этой позиции я буду бороться за права "чистых" спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы", – написал о планах экс-министр.

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Всемирное антидопинговое агентство – независимая организация, которая ведет борьбу с применением допинга в спорте. Агентство основали в ноябре 1999-го.